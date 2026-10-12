S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 10 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in AbbVie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AbbVie -Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 61,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,634 AbbVie-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (276,47 USD), wäre die Investition nun 451,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 351,67 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung