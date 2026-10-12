S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AbbVie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der AbbVie-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 61,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,634 AbbVie-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (276,47 USD), wäre die Investition nun 451,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 351,67 Prozent angezogen.
Der Marktwert von AbbVie betrug jüngst 487,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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