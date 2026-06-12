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S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätte eine Investition in AbbVie von vor 5 Jahren abgeworfen

15.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in AbbVie eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
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Vor 5 Jahren wurden AbbVie-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,83 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,633 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.966,07 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Papiers am 12.06.2026 auf 227,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 96,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AbbVie eine Börsenbewertung in Höhe von 402,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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