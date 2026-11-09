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AbbVie-Anlage im Blick

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AbbVie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
259.20 EUR -0.20 EUR -0.08 %
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Heute vor 10 Jahren wurde die AbbVie-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AbbVie-Aktie bei 62,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die AbbVie-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.650,54 USD, da sich der Wert eines AbbVie-Anteils am 06.11.2026 auf 291,31 USD belief. Mit einer Performance von +365,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war AbbVie jüngst 516,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.19 AbbVie Peer Perform Wolfe Research
29.04.19 AbbVie Market Perform BMO Capital Markets
26.12.18 AbbVie Buy Standpoint Research
02.02.18 AbbVie Underperform BMO Capital Markets
25.09.17 AbbVie Neutral UBS AG

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