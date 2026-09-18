S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: Hätte sich eine Airbnb-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?

Airbnb-Anlage im Blick

18.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Airbnb-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Airbnb-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Airbnb-Papier bei 166,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,003 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 996,04 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 17.09.2026 auf 165,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,40 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 98,56 Mrd. USD. Airbnb-Anteile wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Airbnb-Aktie bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net