S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: Hätte sich eine Airbnb-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
Bei einem frühen Investment in Airbnb-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Airbnb-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Airbnb-Papier bei 166,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,003 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 996,04 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 17.09.2026 auf 165,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,40 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 98,56 Mrd. USD. Airbnb-Anteile wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Airbnb-Aktie bei 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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