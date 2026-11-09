S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen

Albemarle-Anlage unter der Lupe

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Albemarle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Albemarle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Albemarle-Papier an diesem Tag bei 80,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 1,243 Albemarle-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Albemarle-Aktien wären am 06.11.2026 123,41 USD wert, da der Schlussstand 99,25 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,41 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 11,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net