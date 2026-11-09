DAX 26.226 +1,6%ESt50 6.286 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.139 +2,3%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.117 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Albemarle-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Albemarle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
88.60 EUR -1.88 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Albemarle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Albemarle-Papier an diesem Tag bei 80,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 1,243 Albemarle-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Albemarle-Aktien wären am 06.11.2026 123,41 USD wert, da der Schlussstand 99,25 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,41 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 11,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Albemarle Aktie News

Werbung

Albemarle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Albemarle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.11.17 Albemarle Hold Deutsche Bank AG
10.11.17 Albemarle Outperform RBC Capital Markets
09.11.17 Albemarle Neutral UBS AG
27.10.17 Albemarle Outperform BMO Capital Markets
25.09.17 Albemarle Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.