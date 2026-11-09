S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Albemarle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Albemarle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Albemarle-Papier an diesem Tag bei 80,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 1,243 Albemarle-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Albemarle-Aktien wären am 06.11.2026 123,41 USD wert, da der Schlussstand 99,25 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,41 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 11,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Albemarle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Albemarle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen