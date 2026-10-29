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Alexandria Real Estate Equities-Anlage

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
36.00 EUR -0.02 EUR -0.06 %
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Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Anteile betrug an diesem Tag 204,14 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Alexandria Real Estate Equities-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,899 Alexandria Real Estate Equities-Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 28.10.2026 195,50 USD wert, da der Schlussstand 39,91 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -80,45 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.07.16 Alexandria Real Estate Equities Buy Mizuho
20.10.15 Alexandria Real Estate Equities Overweight Barclays Capital
19.10.15 Alexandria Real Estate Equities Buy Mizuho
24.08.15 Alexandria Real Estate Equities Overweight Barclays Capital
05.02.15 Alexandria Real Estate Equities Outperform RBC Capital Markets

Information

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