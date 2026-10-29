S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Anteile betrug an diesem Tag 204,14 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Alexandria Real Estate Equities-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,899 Alexandria Real Estate Equities-Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 28.10.2026 195,50 USD wert, da der Schlussstand 39,91 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -80,45 Prozent.
Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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