S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren

Profitable Allegion-Investition?

12.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allegion-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Allegion-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 103,49 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,663 Allegion-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 1.846,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84,65 Prozent angezogen.

Allegion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net