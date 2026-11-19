Performance unter der Lupe

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allegion-Investment verdienen können.

Allegion-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 133,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Allegion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 74,738 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 187,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.037,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,37 Prozent angewachsen.

Allegion war somit zuletzt am Markt 15,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net