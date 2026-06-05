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S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen

11.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Allegion-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
111,25 EUR -1,10 EUR -0,98%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Allegion-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Allegion-Aktie 67,91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Allegion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,473 Anteilen. Die gehaltenen Allegion-Papiere wären am 10.06.2026 190,47 USD wert, da der Schlussstand 129,35 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90,47 Prozent angezogen.

Allegion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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