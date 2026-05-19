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S&P 500-Titel Allstate-Aktie: Über diese Dividende können sich Allstate-Aktionäre freuen

26.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: Über diese Dividende können sich Allstate-Aktionäre freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Allstate-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allstate Corp.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Allstate am 22.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 4,00 USD beschlossen. Damit wurde die Allstate-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,70 Prozent aufgebessert. 1,15 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,86 Prozent.

Allstate-Aktie mit Dividendenrendite

Zum New York-Schluss ging das Allstate-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 216,60 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist das Allstate-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,92 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,91 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Allstate via New York 59,77 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 68,35 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Allstate-Dividendenvorhersage

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,31 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,99 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Allstate

Allstate ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 55,695 Mrd. USD. Das Allstate-KGV beträgt aktuell 5,47. 2025 setzte Allstate 67,685 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 38,06 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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