S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Altria-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Altria-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,58 USD. Bei einem Altria-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,797 Altria-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 977,06 USD, da sich der Wert eines Altria-Anteils am 19.08.2026 auf 66,03 USD belief. Damit wäre die Investition 2,29 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Altria eine Marktkapitalisierung von 108,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Altria
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Altria Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.20
|Altria Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.07.19
|Altria buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.17
|Altria Neutral
|UBS AG
|31.07.17
|Altria Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.07.17
|Altria Sector Perform
|RBC Capital Markets