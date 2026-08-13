S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verloren

Frühe Anlage

20.08.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Altria-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Altria -Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 67,58 USD. Bei einem Altria-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,797 Altria-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 977,06 USD, da sich der Wert eines Altria-Anteils am 19.08.2026 auf 66,03 USD belief. Damit wäre die Investition 2,29 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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