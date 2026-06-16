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Profitable AMD (Advanced Micro Devices) -Anlage?

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren eingefahren

17.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
445,35 EUR 3,35 EUR 0,76%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an diesem Tag bei 84,56 USD. Bei einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,183 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 507,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 599,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 499,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AMD (Advanced Micro Devices) eine Börsenbewertung in Höhe von 891,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
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