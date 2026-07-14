S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American Tower-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 117,55 USD. Bei einem American Tower-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,507 American Tower-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.421,18 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 20.07.2026 auf 167,06 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 79,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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American Tower Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.19
|American Tower Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|02.11.18
|American Tower Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.17
|American Tower Buy
|UBS AG
|28.04.17
|American Tower Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.16
|American Tower Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.