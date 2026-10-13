S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Tower von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Tower-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem American Tower-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die American Tower-Anteile bei 112,70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 8,873 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 182,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.619,88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,99 Prozent.
American Tower wurde am Markt mit 84,99 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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