S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor einem Jahr eingebracht

American Tower-Anlage im Blick

22.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in American Tower-Aktien gewesen.

American Tower-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 193,21 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in American Tower-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,176 American Tower-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 903,68 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 21.09.2026 auf 174,60 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,63 Prozent.

American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net