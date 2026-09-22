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American Tower-Anlage im Blick

S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Tower von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in American Tower-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Tower Corp.
151.35 EUR -0.70 EUR -0.46 %
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American Tower-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 193,21 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in American Tower-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,176 American Tower-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 903,68 USD, da sich der Wert eines American Tower-Papiers am 21.09.2026 auf 174,60 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,63 Prozent.

American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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28.02.19 American Tower Perform Oppenheimer & Co. Inc.
02.11.18 American Tower Hold Deutsche Bank AG
11.09.17 American Tower Buy UBS AG
28.04.17 American Tower Outperform RBC Capital Markets
31.10.16 American Tower Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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