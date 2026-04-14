S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren bedeutet

Lukrativer American Tower-Einstieg?

Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Tower-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das American Tower-Papier an diesem Tag bei 252,18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 0,397 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen American Tower-Anteile wären am 20.04.2026 72,04 USD wert, da der Schlussstand 181,66 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 72,04 USD, was einer negativen Performance von 27,96 Prozent entspricht.

American Tower war somit zuletzt am Markt 84,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net