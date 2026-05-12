Frühe Anlage

S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren bedeutet

19.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Tower-Aktien verlieren können.

Wer­bung

Das American Tower-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 246,04 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das American Tower-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,064 American Tower-Anteilen. Die gehaltenen American Tower-Aktien wären am 18.05.2026 720,53 USD wert, da der Schlussstand 177,28 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,95 Prozent abgenommen. Jüngst verzeichnete American Tower eine Marktkapitalisierung von 79,34 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Tower und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!