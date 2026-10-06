S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren bedeutet

Profitabler American Tower-Einstieg?

06.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in American Tower-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die American Tower-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 267,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,373 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,55 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 05.10.2026 auf 162,26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,45 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von American Tower belief sich zuletzt auf 75,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net