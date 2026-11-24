Frühe Investition

Wer vor Jahren in American Tower eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 24.11.2023 wurde die American Tower-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 199,32 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,017 American Tower-Aktien. Die gehaltenen American Tower-Anteile wären am 23.11.2026 899,61 USD wert, da der Schlussstand 179,31 USD betrug. Die Abnahme von 1.000 USD zu 899,61 USD entspricht einer negativen Performance von 10,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte American Tower einen Börsenwert von 86,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net