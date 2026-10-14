S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in American Water Works eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die American Water Works-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die American Water Works-Aktie bei 118,04 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 84,717 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 130,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.017,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,17 Prozent.
Alle American Water Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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