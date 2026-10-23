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Frühes Investment

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ameriprise Financial Inc
437.40 EUR -3.80 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Ameriprise Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ameriprise Financial-Anteile bei 97,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,025 Ameriprise Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 496,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509,20 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 509,20 USD entspricht einer Performance von +409,20 Prozent.

Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 43,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.01.19 Ameriprise Financial Overweight Barclays Capital
26.10.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.17 Ameriprise Financial Equal Weight Barclays Capital
27.07.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets

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