S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Ameriprise Financial-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ameriprise Financial-Anteile bei 97,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,025 Ameriprise Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 496,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 509,20 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 509,20 USD entspricht einer Performance von +409,20 Prozent.
Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 43,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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