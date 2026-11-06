S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukrative Ameriprise Financial-Investition?

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Ameriprise Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Ameriprise Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 333,17 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 30,015 Ameriprise Financial-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.287,09 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 05.11.2026 auf 509,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,87 Prozent angezogen.

Der Ameriprise Financial-Wert an der Börse wurde auf 45,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net