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Lukrative Ameriprise Financial-Investition?

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Ameriprise Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ameriprise Financial Inc
450.00 EUR -3.20 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Ameriprise Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 333,17 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 30,015 Ameriprise Financial-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.287,09 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 05.11.2026 auf 509,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,87 Prozent angezogen.

Der Ameriprise Financial-Wert an der Börse wurde auf 45,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Ameriprise Financial Analysen

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Datum Rating Analyst
09.01.19 Ameriprise Financial Overweight Barclays Capital
26.10.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.17 Ameriprise Financial Equal Weight Barclays Capital
27.07.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.17 Ameriprise Financial Sector Perform RBC Capital Markets

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