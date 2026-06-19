S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Ameriprise Financial-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 248,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,022 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 453,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.823,08 USD wert. Mit einer Performance von +82,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 41,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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