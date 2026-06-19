DAX24.696 -1,2%Est506.218 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 +0,8%Nas25.337 -0,1%Bitcoin52.488 -0,2%Euro1,1424 +0,5%Öl72,22 -3,5%Gold4.089 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: Dow stabil -- DAX mit Verlusten -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
KI-Sorgen kehren zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck KI-Sorgen kehren zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ameriprise Financial-Performance

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Ameriprise Financial-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ameriprise Financial Inc
395,80 EUR -3,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 248,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,022 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 453,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.823,08 USD wert. Mit einer Performance von +82,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 41,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ameriprise Financial und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Ameriprise Financial Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ameriprise Financial Inc

DatumRatingAnalyst
09.01.2019Ameriprise Financial OverweightBarclays Capital
26.10.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2017Ameriprise Financial Equal WeightBarclays Capital
27.07.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
30.06.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.01.2019Ameriprise Financial OverweightBarclays Capital
28.04.2016Ameriprise Financial OutperformRBC Capital Markets
22.10.2015Ameriprise Financial OutperformRBC Capital Markets
02.02.2015Ameriprise Financial BuyDeutsche Bank AG
29.01.2015Ameriprise Financial OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.10.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2017Ameriprise Financial Equal WeightBarclays Capital
27.07.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
30.06.2017Ameriprise Financial Sector PerformRBC Capital Markets
19.12.2016Ameriprise Financial HoldSunTrust
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ameriprise Financial Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen