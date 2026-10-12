S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ametek-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ametek-Anlage im Blick

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Ametek-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2016 wurde das Ametek-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ametek-Papiers betrug an diesem Tag 46,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,626 Ametek-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 248,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.375,87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 437,59 Prozent zugenommen.

Ametek wurde am Markt mit 56,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net