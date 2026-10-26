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Ametek-Investition im Blick

S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ametek-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ametek Inc.
217.00 EUR 2.70 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Ametek-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 139,84 USD. Bei einem Ametek-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,715 Ametek-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 171,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,65 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Ametek eine Marktkapitalisierung von 54,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.08.17 Ametek Outperform BMO Capital Markets
08.06.17 Ametek Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.17 Ametek Outperform RBC Capital Markets
22.12.16 Ametek Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
02.11.16 Ametek Outperform RBC Capital Markets

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