S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ametek von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ametek-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Ametek-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 139,84 USD. Bei einem Ametek-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,715 Ametek-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 171,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 71,65 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Ametek eine Marktkapitalisierung von 54,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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