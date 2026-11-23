Frühe Investition

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ametek-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ametek-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Ametek-Papier an diesem Tag 155,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Ametek-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,425 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ametek-Aktie auf 222,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.432,06 USD wert. Das entspricht einem Plus von 43,21 Prozent.

Ametek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net