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S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ametek von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ametek-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ametek Inc.
220.80 EUR 0.50 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ametek-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ametek-Papier bei 185,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Ametek-Aktie investierten, hätten nun 53,917 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ametek-Papiers auf 248,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.380,60 USD wert. Das entspricht einem Plus von 33,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ametek bezifferte sich zuletzt auf 56,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.08.17 Ametek Outperform BMO Capital Markets
08.06.17 Ametek Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.17 Ametek Outperform RBC Capital Markets
22.12.16 Ametek Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
02.11.16 Ametek Outperform RBC Capital Markets

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