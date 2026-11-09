S&P 500-Titel Ametek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ametek von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ametek eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Ametek-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,80 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ametek-Aktie investiert, befänden sich nun 213,675 Ametek-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (228,67 USD), wäre das Investment nun 48.861,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 388,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ametek belief sich jüngst auf 52,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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