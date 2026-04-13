S&P 500-Titel AO Smith-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AO Smith Anlegern eine Freude
Anleger aufpasst: So hoch fällt die AO Smith-Dividende aus.
Werte in diesem Artikel
Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert AO Smith am 13.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,38 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 6,15 Prozent an. 195,70 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,78 Prozent.
AO Smith- Dividendenrendite im Blick
Zum New York-Schluss notierte der AO Smith-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 67,18 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der AO Smith-Aktie 2,06 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,91 Prozent.
Vergleich von realer Rendite und AO Smith-Aktienkurs
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der AO Smith-Kurs via New York 0,089 Prozent an Wert gewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 8,21 Prozent statt.
AO Smith-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,45 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,16 Prozent zulegen.
Grunddaten der AO Smith-Aktie
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens AO Smith steht aktuell bei 9,149 Mrd. USD. AO Smith weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,38 auf. 2025 setzte AO Smith 3,830 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD.
Redaktion finanzen.net
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