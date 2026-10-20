S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 20.10.2016 wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 83,39 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Assurant-Aktie investiert hat, hat nun 1,199 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 336,44 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 19.10.2026 auf 280,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 236,44 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 13,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Assurant
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Assurant
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen