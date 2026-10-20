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Assurant-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assurant IncShs
252.00 EUR 2.00 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen

Am 20.10.2016 wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Assurant-Aktie an diesem Tag bei 83,39 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Assurant-Aktie investiert hat, hat nun 1,199 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 336,44 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 19.10.2026 auf 280,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 236,44 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Assurant belief sich jüngst auf 13,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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