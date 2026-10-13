S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das Assurant-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Assurant-Anteile bei 160,18 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62,430 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 268,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16.770,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 67,71 Prozent.
Assurant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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