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Assurant-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor einem Jahr abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Assurant-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
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Assurant IncShs
206,60 EUR 3,40 EUR 1,67%
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Am 12.05.2025 wurde das Assurant-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 202,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Assurant-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,949 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 1.208,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,82 Prozent angezogen.

Der Assurant-Wert an der Börse wurde auf 11,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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