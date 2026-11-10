S&P 500-Titel Assurant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Assurant-Aktien gewesen.
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Assurant-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 159,67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Assurant-Aktie investierten, hätten nun 0,626 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 198,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 317,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 98,67 Prozent vermehrt.
Am Markt war Assurant jüngst 14,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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