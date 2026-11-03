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S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
153.15 EUR 0.10 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Atmos Energy-Aktie bei 71,36 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 140,135 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (174,65 USD), wäre das Investment nun 24.474,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +144,74 Prozent.

Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Atmos Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Atmos Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.02.18 Atmos Energy Underweight Barclays Capital
18.11.16 Atmos Energy Buy Seaport Global Securities
31.10.16 Atmos Energy Buy Argus Research Company
30.03.16 Atmos Energy Buy BB&T Capital Markets
11.01.16 Atmos Energy Underweight Barclays Capital

Information

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