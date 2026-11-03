S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Atmos Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Atmos Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Atmos Energy-Aktie bei 71,36 USD. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 140,135 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (174,65 USD), wäre das Investment nun 24.474,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +144,74 Prozent.
Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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