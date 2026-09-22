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Atmos Energy-Anlage im Blick

S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atmos Energy Corp.
136.60 EUR -1.80 EUR -1.30 %
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Am 22.09.2023 wurden Atmos Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Atmos Energy-Aktie betrug an diesem Tag 110,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,212 Atmos Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 158,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.277,85 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 14.277,85 USD, was einer positiven Performance von 42,78 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Atmos Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 27,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.18 Atmos Energy Underweight Barclays Capital
18.11.16 Atmos Energy Buy Seaport Global Securities
31.10.16 Atmos Energy Buy Argus Research Company
30.03.16 Atmos Energy Buy BB&T Capital Markets
11.01.16 Atmos Energy Underweight Barclays Capital

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