S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Atmos Energy-Anlage im Blick

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.09.2023 wurden Atmos Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Atmos Energy-Aktie betrug an diesem Tag 110,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,212 Atmos Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 158,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.277,85 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 14.277,85 USD, was einer positiven Performance von 42,78 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Atmos Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 27,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net