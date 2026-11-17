Atmos Energy-Performance im Blick

Vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Atmos Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 113,90 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Atmos Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 8,780 Atmos Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Atmos Energy-Papiere wären am 16.11.2026 1.546,62 USD wert, da der Schlussstand 176,16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 29,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net