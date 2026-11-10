S&P 500-Titel Atmos Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr verloren

Atmos Energy-Performance

10.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Atmos Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Atmos Energy-Anteile betrug an diesem Tag 177,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,563 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,52 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 09.11.2026 auf 173,35 USD belief. Das entspricht einem Minus von 2,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy belief sich zuletzt auf 29,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net