S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Automatic Data Processing-Anleger freuen

Aktien-Dividende

12.11.26 16:36 Uhr

Automatic Data Processing-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Automatic Data Processing-Dividendenauszahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Automatic Data Processing am 11.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 6,64 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,30 Prozent. Somit schüttet Automatic Data Processing insgesamt 2,63 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,48 Prozent.

Automatic Data Processing-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Automatic Data Processing-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 306,36 USD aus dem Geschäft. Das Automatic Data Processing-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Die Dividendenrendite von Automatic Data Processing zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,95 Prozent.

Vergleich von Automatic Data Processing-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Automatic Data Processing-Kurs via NASDAQ 35,35 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 38,52 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Automatic Data Processing

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 7,01 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 2,29 Prozent bedeuten.

Hauptdaten der Automatic Data Processing-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Automatic Data Processing beläuft sich aktuell auf 120,368 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Automatic Data Processing besitzt aktuell ein KGV von 20,46. 2026 setzte Automatic Data Processing 21,947 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 10,94 USD.

Redaktion Finanzen.net