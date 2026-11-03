S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde das Avery Dennison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Avery Dennison-Papier an diesem Tag 181,24 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 55,175 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 10.318,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 3,18 Prozent.
Insgesamt war Avery Dennison zuletzt 13,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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