S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Avery Dennison-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,317 Avery Dennison-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 231,21 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 19.10.2026 auf 175,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +131,21 Prozent.
Avery Dennison wurde am Markt mit 13,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Avery Dennison
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avery Dennison
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen