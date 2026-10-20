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Lukrative Avery Dennison-Investition?

S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Avery Dennison-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
155.10 EUR -1.80 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen

Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,317 Avery Dennison-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 231,21 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 19.10.2026 auf 175,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +131,21 Prozent.

Avery Dennison wurde am Markt mit 13,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.03.18 Avery Dennison Market Perform BMO Capital Markets
02.05.16 Avery Dennison Overweight Barclays Capital
14.04.15 Avery Dennison Hold BB&T Capital Markets
12.12.14 Avery Dennison Buy Topeka Capital Markets
02.10.09 Avery Dennison sell UBS AG

Information

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