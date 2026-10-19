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Profitable Baker Hughes-Investition?

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baker Hughes-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
48.76 EUR 0.19 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2023 wurde das Baker Hughes-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Baker Hughes-Papier bei 35,58 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 281,057 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 55,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.654,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,55 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich jüngst auf 55,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Baker Hughes A Outperform Wolfe Research
20.08.18 Baker Hughes A Buy B. Riley FBR
06.07.18 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
08.03.18 Baker Hughes A Buy UBS AG

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