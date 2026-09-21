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S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Baker Hughes eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
49.62 EUR 0.84 EUR 1.72 %
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Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,06 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,523 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 1.632,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,25 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 63,29 Prozent.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
10.10.18 Baker Hughes A Outperform Wolfe Research
20.08.18 Baker Hughes A Buy B. Riley FBR
06.07.18 Baker Hughes A Outperform Cowen and Company, LLC
08.03.18 Baker Hughes A Buy UBS AG

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