Rentabler Baker Hughes-Einstieg?

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor einem Jahr abgeworfen

27.04.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Heute vor 1 Jahr wurde das Baker Hughes-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Baker Hughes-Papier bei 36,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27,435 Baker Hughes-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.891,36 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Anteils am 24.04.2026 auf 68,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,14 Prozent. Der Marktwert von Baker Hughes betrug jüngst 68,44 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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