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Rentabler Baker Hughes-Einstieg?

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor einem Jahr abgeworfen

27.04.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
59,72 EUR 2,86 EUR 5,03%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Baker Hughes-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Baker Hughes-Papier bei 36,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 27,435 Baker Hughes-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.891,36 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Anteils am 24.04.2026 auf 68,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,14 Prozent.

Der Marktwert von Baker Hughes betrug jüngst 68,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Baker Hughes Inc.

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04.02.2019Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
10.10.2018Baker Hughes A OutperformWolfe Research
20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
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06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
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19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

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