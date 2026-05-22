S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Baker Hughes-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272,183 Baker Hughes-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 17.980,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,06 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,80 Prozent.
Baker Hughes wurde am Markt mit 65,52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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