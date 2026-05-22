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Rentabler Baker Hughes-Einstieg?

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr verdient

25.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Baker Hughes-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
56,22 EUR -0,98 EUR -1,71%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Baker Hughes-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 36,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272,183 Baker Hughes-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 17.980,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,06 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,80 Prozent.

Baker Hughes wurde am Markt mit 65,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Baker Hughes Inc.

DatumRatingAnalyst
04.02.2019Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
10.10.2018Baker Hughes A OutperformWolfe Research
20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
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20.08.2018Baker Hughes A BuyB. Riley FBR
06.07.2018Baker Hughes A OutperformCowen and Company, LLC
08.03.2018Baker Hughes A BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.10.2017Baker Hughes A NeutralUBS AG
10.10.2017Baker Hughes A HoldDeutsche Bank AG
17.07.2017Baker Hughes A Mkt PerformFBR & Co.
14.07.2017Baker Hughes A No Rating at TimeBMO Capital Markets
21.06.2017Baker Hughes NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
31.10.2005Baker Hughes underweightMorgan Stanley

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