S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Berkshire Hathaway-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Berkshire Hathaway-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Berkshire Hathaway-Aktie 284,14 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,519 Berkshire Hathaway-Anteilen. Die gehaltenen Berkshire Hathaway-Papiere wären am 08.10.2026 1.798,59 USD wert, da der Schlussstand 511,05 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,86 Prozent zugenommen.
Berkshire Hathaway erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,08 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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