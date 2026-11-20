Berkshire Hathaway-Investment

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr abgeworfen

20.11.26 16:00 Uhr Link kopiert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Berkshire Hathaway gewesen.

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Vor 1 Jahr wurden Berkshire Hathaway-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 501,12 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,996 Berkshire Hathaway-Aktien. Die gehaltenen Berkshire Hathaway-Papiere wären am 19.11.2026 1.141,52 USD wert, da der Schlussstand 572,04 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,15 Prozent. Alle Berkshire Hathaway-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Bio. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net

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