S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Investition in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Berkshire Hathaway-Investment gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 361,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,675 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.032,55 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Anteils am 25.11.2026 auf 579,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,33 Prozent angezogen.
Der Berkshire Hathaway-Wert an der Börse wurde auf 1,23 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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