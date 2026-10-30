S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Berkshire Hathaway-Investment verdienen können.
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Am 30.10.2023 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Berkshire Hathaway-Anteile bei 337,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,964 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541,96 USD), wäre die Investition nun 1.606,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,62 Prozent gesteigert.
Berkshire Hathaway wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,16 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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