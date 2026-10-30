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Berkshire Hathaway-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Berkshire Hathaway-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Berkshire Hathaway-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
488.95 EUR 6.30 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2023 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Berkshire Hathaway-Anteile bei 337,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,964 Berkshire Hathaway-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541,96 USD), wäre die Investition nun 1.606,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,62 Prozent gesteigert.

Berkshire Hathaway wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,16 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
17.05.12 Berkshire Hathawa b kaufen Der Aktionär
08.05.12 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital
04.10.11 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital

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