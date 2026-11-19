Rentable Bio-Techne-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie Anlegern gebracht.

Das Bio-Techne-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bio-Techne-Aktie investiert, befänden sich nun 1,730 Bio-Techne-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 72,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 25,84 Prozent.

Bio-Techne wurde am Markt mit 11,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net