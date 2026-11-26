S&P 500-Titel Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bio-Techne-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Bio-Techne-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 26.11.2023 wurde das Bio-Techne-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 64,01 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Bio-Techne-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,623 Bio-Techne-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 1.134,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,65 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.134,98 USD, was einer positiven Performance von 13,50 Prozent entspricht.
Bio-Techne wurde am Markt mit 11,45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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